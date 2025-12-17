Carlos Alcaraz shock | si separa dal suo coach dopo 7 anni

Carlos Alcaraz sorprende il mondo del tennis annunciando la separazione dal suo coach dopo sette anni di collaborazione. La decisione, comunicata tramite i social, segna la fine di un lungo e proficuo rapporto che ha contribuito a far crescere il talento spagnolo fino ai vertici del ranking mondiale. Un cambiamento importante nella carriera del numero 1, che apre nuove sfide e prospettive per il futuro.

L’annuncio arrivato via social da parte del numero 1 al mondo: “Dopo più di sette anni insieme, abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme", segna la fine di un lungo sodalizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

