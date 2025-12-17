Carlos Alcaraz e Ferrero si separano la notizia è clamorosa | il nuovo allenatore è Samuel Lopez

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano, segnando una svolta importante nella sua carriera. Al suo posto, il nuovo allenatore sarà Samuel Lopez, aprendo un nuovo capitolo per il giovane tennista spagnolo. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo del tennis, mentre i fan attendono di scoprire come questa decisione influenzerà il suo percorso.

