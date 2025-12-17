Carlos Alcaraz cambia allenatore dopo sette anni
Carlos Alcaraz ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con il suo allenatore, con cui ha lavorato negli ultimi sette anni. La decisione arriva a un mese dall'inizio della stagione 2026, segnando un cambiamento importante nel percorso del numero uno del mondo nel tennis. L'articolo fornisce dettagli sulla separazione e le possibili implicazioni per il futuro del giocatore.
Annuncio a sorpresa per Carlos Alcaraz: il numero uno del mondo, a un mese esatto dall’inizio della stagione 2026, ha deciso di separarsi dal suo storico allenatore. Come annunciato in un emozionante post su Instagram, Juan Carlos Ferrero non sarà più il suo coach. In sette anni assieme, i due hanno condiviso l’intera prima tranche di carriera del fuoriclasse di Murcia, conquistando 24 trofei tra cui sei titoli dello Slam e la prima posizione del ranking mondiale. Lo spagnolo si presenterà dunque con una nuova guida tecnica, di cui ancora non ha fornito indicazioni, ai nastri di partenza del nuovo anno il 18 gennaio con l’Australian Open, unico Slam ancora assente nella sua già ricca bacheca. 🔗 Leggi su Lettera43.it
