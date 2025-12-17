Caritas la missione | Aprire un dormitorio per i senzatetto

La Caritas si impegna attivamente nel contrasto al disagio sociale, offrendo supporto e servizi diversificati. Dalla creazione di un dormitorio per i senzatetto all'apertura di una biblioteca per i bambini, la missione mira a rispondere ai bisogni più urgenti delle persone in difficoltà, promuovendo inclusione e solidarietà.

Dall’unità di strada alla biblioteca per i bambini, la Caritas in prima linea contro il disagio sociale. A tracciare il percorso degli ultimo dodici mesi è Paolo Falaguasta, direttore della Caritas. Che annuncia, nel corso dell’incontro, un nuovo progetto. "Il nostro obiettivo è quello di aprire un dormitorio per i senza fissa dimora, struttura quantomai necessaria. Abbiamo già fatto un primo passo, adesso ci serve una struttura più grande. Stiamo individuando uno spazio adeguato". Il bilancio è positivo per il centro diurno. "E’ stato aperto lo scorso anno, sta funzionando a pieno ritmo". Tra i progetti Falaguasta si sofferma sulla sartoria sociale (Centro San Giacomo). Ilrestodelcarlino.it

