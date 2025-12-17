Caritas la missione | Aprire un dormitorio per i senzatetto
La Caritas si impegna attivamente nel contrasto al disagio sociale, offrendo supporto e servizi diversificati. Dalla creazione di un dormitorio per i senzatetto all'apertura di una biblioteca per i bambini, la missione mira a rispondere ai bisogni più urgenti delle persone in difficoltà, promuovendo inclusione e solidarietà.
Dall’unità di strada alla biblioteca per i bambini, la Caritas in prima linea contro il disagio sociale. A tracciare il percorso degli ultimo dodici mesi è Paolo Falaguasta, direttore della Caritas. Che annuncia, nel corso dell’incontro, un nuovo progetto. "Il nostro obiettivo è quello di aprire un dormitorio per i senza fissa dimora, struttura quantomai necessaria. Abbiamo già fatto un primo passo, adesso ci serve una struttura più grande. Stiamo individuando uno spazio adeguato". Il bilancio è positivo per il centro diurno. "E’ stato aperto lo scorso anno, sta funzionando a pieno ritmo". Tra i progetti Falaguasta si sofferma sulla sartoria sociale (Centro San Giacomo). Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Se aprire una lattina ti sembra una missione: questo oggetto ti salva la vita quotidiana (-25%)
Leggi anche: FOTO/ Caritas, mensa e dormitorio splendono di nuova luce
Siamo noi - Roma, Casa famiglia Villa Glori di Gabriele Camelo
Caritas, la missione: "Aprire un dormitorio per i senzatetto" - Dall’unità di strada alla biblioteca per i bambini, la Caritas in prima linea contro il disagio sociale. msn.com
Dormitorio e detenuti appello della Caritas per raccogliere fondi - Caritas rilancia l’appello alla generosità dei pavesi per portare avanti i progetti di solidarietà che l’ente diocesano ha intenzione di mettere a terra: tra questi, la ristrutturazione del dormitorio ... laprovinciapavese.gelocal.it
Tele Dehon. . Proseguono i progetti della Caritas diocesana di Andria che cerca di allargare lo sguardo solidale sulle povertà vicine e lontane. Prossima missione è quella di costruire tre nuove aule in una scuola materna del Burundi. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.