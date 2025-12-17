Caressa, in un’intervista con Chivu, sottolinea l’importanza dei messaggi trasmessi dai giocatori e dal calcio in generale. Tra i temi trattati, la sua attenzione si focalizza su due interpreti dell’Inter, inseriti nella sua personale top 11. Un confronto che mette in luce il valore comunicativo e simbolico del calcio, oltre alle qualità tecniche dei protagonisti.

© Internews24.com - Caressa al miele con Chivu: «Mi interessa l’importanza dei messaggi che lancia! Nella mia top 11 metto 2 giocatori dell’Inter»

Inter News 24 Caressa al miele con Chivu: «Mi interessa l’importanza dei messaggi che lancia!». L’analisi del giornalista dopo il 15° turno di Serie A. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha fatto la sua Top 11 del 15° turno di Serie A, inserendo due giocatori dell’Inter. Si è soffermato poi sui meriti di Cristian Chivu. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. BISSECK – « Nella top 11 dei difensori metto Bisseck dell’Inter, non solo per il gol. E’ un giocatore che ha caratteristiche interessanti per l’Inter. Ogni tanto si distrae ancora ma è l’unico che riesce a coprire un po’ di campo dietro, insieme ad Akanji è quello che deve essere utilizzato per coprire spazio alle spalle. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Lo smartphone che può mandare messaggi senza rete o Wi-Fi: Xiaomi lancia la serie 15T

Leggi anche: Allegri al miele su Modric: “Nel calcio non si vede più”. L’importanza del colpo Rabiot

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caressa su Chivu: “Tanto di cappello. E lo dico in maniera sincera: lui ha capito che…” - Fabio Caressa ha parlato di Inter nel suo video su Youtube e anche di Bisseck: "Ogni tanto si distrae ancora ma è l'unico che... msn.com