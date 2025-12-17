Carboni Inter si avvicina a una svolta decisiva, con un accordo imminente per interrompere il prestito al Genoa. La corsa si fa agguerrita, con due club in pole position per assicurarsi il talento. La trattativa è in fase avanzata, e il futuro del giovane si prospetta tra le grandi del massimo campionato italiano. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sulla vicenda.

Carboni Inter, svolta ad un passo: vicino l'accordo per interrompere il prestito al Genoa! Lotta a 2 per averlo

Inter News 24 in Serie A: ecco chi lo vuole. La finestra invernale di mercato porterà un cambiamento immediato e necessario per la carriera di Valentin Carboni. Il promettente trequartista argentino, gioiello di proprietà dell’ Inter, è pronto a fare le valigie e lasciare la Liguria in anticipo rispetto ai piani estivi. L’avventura in prestito al Genoa non ha infatti rispettato le attese di crescita tecnica concordate: partito con grandi aspettative, il classe 2005 ha faticato terribilmente a imporsi nelle gerarchie tattiche, collezionando un minutaggio troppo ridotto per un giovane che necessita di continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

