Carboni Inter svolta ad un passo | vicino l’accordo per interrompere il prestito al Genoa! Lotta a 2 per averlo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carboni Inter si avvicina a una svolta decisiva, con un accordo imminente per interrompere il prestito al Genoa. La corsa si fa agguerrita, con due club in pole position per assicurarsi il talento. La trattativa è in fase avanzata, e il futuro del giovane si prospetta tra le grandi del massimo campionato italiano. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sulla vicenda.

carboni inter svolta ad un passo vicino l8217accordo per interrompere il prestito al genoa lotta a 2 per averlo

© Internews24.com - Carboni Inter, svolta ad un passo: vicino l’accordo per interrompere il prestito al Genoa! Lotta a 2 per averlo

Inter News 24 in Serie A: ecco chi lo vuole. La finestra invernale di mercato porterà un cambiamento immediato e necessario per la carriera di Valentin Carboni. Il promettente trequartista argentino, gioiello di proprietà dell’ Inter, è pronto a fare le valigie e lasciare la Liguria in anticipo rispetto ai piani estivi. L’avventura in prestito al Genoa non ha infatti rispettato le attese di crescita tecnica concordate: partito con grandi aspettative, il classe 2005 ha faticato terribilmente a imporsi nelle gerarchie tattiche, collezionando un minutaggio troppo ridotto per un giovane che necessita di continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Mercato Inter, che fine faranno i nerazzurri in prestito? Da Pavard a Carboni: tutti i nomi e gli scenari

Leggi anche: Spalletti a un passo dalla Juventus: accordo vicino, i dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mondiale per Club: svolta Inter, comanda la 'linea verde' - L'Inter balza al primo posto del suo girone nel Mondiale per Club e agli ottavi affronta il Fluminense dopo un inizio incerto. ansa.it

carboni inter svolta passoSvolta Carboni? Romano: “Attenzione al futuro perché l’Inter ha cominciato a…” - Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del classe 2005 ... msn.com

Inter e Genoa, patto mercato: De Winter in pugno grazie a Carboni. E Leoni... - Prestito secco per una stagione, con l’Inter che garantirà bonus alla controparte ... tuttosport.com

Inzaghi è fregato via dallInter in extremis

Video Inzaghi è fregato via dallInter in extremis

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.