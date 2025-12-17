Carboni Genoa addio | a gennaio nuova tappa per rilanciarsi

Valentin Carboni affronta un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo le sfide di infortuni e continuità. Il talento argentino, che ha già mostrato grandi potenzialità, si prepara a una nuova tappa a gennaio, con l’obiettivo di rilanciarsi e ritrovare la sua strada. Un percorso ancora da definire, ma ricco di speranze e opportunità per un giovane promettente del calcio italiano.

Il percorso di Valentin Carboni continua a cercare la sua traiettoria definitiva. Dopo il grave infortunio al ginocchio che ne aveva frenato la crescita al Marsiglia, il fantasista argentino non ha trovato la continuità sperata nemmeno al Genoa. In Liguria lo spazio è stato ridotto, troppo poco per un talento che ha bisogno di minuti per scrollarsi di dosso le scorie fisiche e mentali di un intervento delicato. I numeri raccontano la difficoltà: 354 minuti complessivi in stagione. Decisamente insufficienti per un classe 2005 chiamato a riaccendere il motore della propria carriera. Un prestito che non ha funzionato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

