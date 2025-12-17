Caracas | Trump vuole rubarci ricchezze

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che operano nel Venezuela, suscitando forti reazioni. Questa mossa viene interpretata come una minaccia per le risorse del paese sudamericano, evidenziando le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela nel contesto geopolitico ed economico.

9.05 L'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump relativo al blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Paese dal Venezuela è una "grottesca minaccia". Così il governo venezuelano, secondo quanto riporta l'agenzia Efe. Per Caracas, "Trump intende imporre in modo assolutamente irrazionale un blocco militare navale con l'obiettivo di rubare le ricchezze venezuelane". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

