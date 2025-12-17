Capodanno si avvicina | a Napoli sequestrati 44 chili di esplosivo da inizio anno
Nel periodo delle festività di fine anno, la sicurezza diventa una priorità. A Napoli, dall'inizio dell'anno, sono stati sequestrati 44 chili di esplosivo, evidenziando i rischi legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio. Un richiamo all’importanza di conoscere e rispettare le norme per evitare tragedie durante i festeggiamenti di Capodanno.
Tempo di lettura: 4 minuti L’inconsapevolezza, l’immaturità o la semplice ignoranza. Tre sostantivi che, se associati ai botti di Capodanno, possono diventare letali. È proprio contro questi fattori che opera quotidianamente il nucleo artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Un’attività di prevenzione che non si limita ai sequestri, ma passa soprattutto attraverso l’informazione e la formazione dei più giovani. In particolare, in prossimità delle festività natalizie, gli artificieri incontrano gli studenti – soprattutto delle scuole medie – di tutto il territorio partenopeo, con l’obiettivo di favorire una reale “presa di coscienza” sui rischi connessi all’uso degli artifizi pirotecnici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Napoli e provincia: Capodanno si avvicina: sequestrati 44 chili di esplosivo dall’inizio dell’anno
Leggi anche: ?Palloni di Maradona? e ?Bombe Sinner: ?sequestrati 44 chili esplosivo per i botti di Capodanno
Frattamaggiore NA - Botti di Capodanno, sequestrati due quintali di ordigni 01.12.16
Capodanno si avvicina, sequestrati 44 chili di esplosivo dall’inizio dell’anno - Tre sostantivi che, se associati ai botti di Capodanno, possono diventare letali. msn.com
Napoli e provincia: sequestrati 44 chili di esplosivo nel 2024 - L’allarme degli artificieri: “Attenzione ai fuochi, anche a quelli ritenuti innocui” Napoli e provincia: sequestrati 44 chili di esplosivo nel 2024 ... marigliano.net
Capodanno si avvicina! Ti aspettiamo per festeggiare la fine dell’anno insieme a noi. Il nostro menù à la carte sarà disponibile per accompagnarti in una serata speciale. Un modo semplice e raffinato per salutare il 2025 e brindare a un nuovo inizio. ________ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.