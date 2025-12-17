Capodanno per famiglie con I Ridikulus al Teatro Marconi

Il Capodanno per Famiglie con “I Ridikulus” al Teatro Marconi di Roma torna per il nono anno, offrendo un evento teatrale dedicato a grandi e piccini. Un’occasione speciale per salutare l’anno che termina e accogliere il nuovo in modo semplice, caloroso e condiviso, con uno spettacolo pensato per creare momenti di allegria e unione familiare.

Capodanno Roma, cosa fare il 31 dicembre: dal teatro con Edoardo Leo e Maurizio Battista alle (oltre) 40 attrazioni a Cinecittà World - “Speciale Capodanno”, alle 22, all’Auditorium della Conciliazione con lo spettacolo di Francesco Cicchella. ilmessaggero.it

Questo Capodanno vi aspettiamo in agriturismo! Una serata speciale, pensata per famiglie, amici e sorrisi veri Tante novità Musica e divertimento Intrattenimento anche per i più piccoli Fuochi d’artificio e un menù dedicato, sorprendente e accogli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.