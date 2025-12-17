Capodanno per famiglie con I Ridikulus al Teatro Marconi
Il Capodanno per Famiglie con “I Ridikulus” al Teatro Marconi di Roma torna per il nono anno, offrendo un evento teatrale dedicato a grandi e piccini. Un’occasione speciale per salutare l’anno che termina e accogliere il nuovo in modo semplice, caloroso e condiviso, con uno spettacolo pensato per creare momenti di allegria e unione familiare.
A Roma torna per il nono anno consecutivo Capodanno per Famiglie, l’appuntamento firmato dalla Compagnia Teatrale i Ridikulus, unico evento teatrale del 31 dicembre pensato appositamente per grandi e piccoli che desiderano salutare il nuovo anno in modo semplice, caloroso e condiviso — come si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
