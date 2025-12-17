Capodanno in piazza a Seveso
Il Capodanno a Seveso promette una serata indimenticabile, ricca di musica, artisti di strada e tanta allegria. L’amministrazione comunale ha preparato un programma speciale per festeggiare l’arrivo del 2025, coinvolgendo tutta la comunità in un’atmosfera di festa e divertimento. Un’occasione unica per salutare l’anno vecchio e accogliere con entusiasmo il nuovo, circondati da emozioni e spunti di convivialità.
Musica, artisti di strada e divertimento. Sono questi gli elementi che accompagneranno l'ultima notte del 2025 e che caratterizzano il programma per San Silvestro allestito dall'amministrazione comunale di Seveso. Una notte lunga e molto speciale, che vedrà accendersi d'allegria e magia piazza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Capodanno col ’botto’. In piazza il dj Andrea Mattei
Leggi anche: Torna il Capodanno in piazza a Forlì: è la prima volta dal 2019. Show nel nome di Cecchetto
Capodanno in piazza a Seveso - Sono questi gli elementi che accompagneranno l'ultima notte del 2025 e che caratterizzano il programma per San Silvestro allestito dall'amministrazione comuna ... monzatoday.it
Genova, il piano della sicurezza per Capodanno: piazza della Vittoria divisa in 3 settori - Anche perché i Pinguini Tattici Nucleari sono di sicuro un nome di primissimo piano della musica pop italiana e sono in grado di richiamare grandi folle. ilsecoloxix.it
Capodanno in centro . Torna il concerto in piazza. Festa diffusa nell’acropoli - Musica dal vivo con la Amy Winehouse band e countdown con Radio Subasio . msn.com
Capodanno in Piazza Ingresso gratuito. Vi aspettiamo Seveso MB
Domani dovrebbe essere annunciato il cast del concertone di Capodanno in piazza Libertà a Bari, il primo targato interamente Mediaset dopo l'acquisizione di Radio Norba. - facebook.com facebook
Capodanno 2026 a Oristano - In Piazza Roma il grande concerto di Fedez #Capodanno #Fedez #PiazzaRoma #Oristano #Sardegna x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.