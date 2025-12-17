Capodanno in piazza a Seveso

Il Capodanno a Seveso promette una serata indimenticabile, ricca di musica, artisti di strada e tanta allegria. L’amministrazione comunale ha preparato un programma speciale per festeggiare l’arrivo del 2025, coinvolgendo tutta la comunità in un’atmosfera di festa e divertimento. Un’occasione unica per salutare l’anno vecchio e accogliere con entusiasmo il nuovo, circondati da emozioni e spunti di convivialità.

Capodanno in centro . Torna il concerto in piazza. Festa diffusa nell’acropoli - Musica dal vivo con la Amy Winehouse band e countdown con Radio Subasio . msn.com

Capodanno in Piazza Ingresso gratuito. Vi aspettiamo Seveso MB

Domani dovrebbe essere annunciato il cast del concertone di Capodanno in piazza Libertà a Bari, il primo targato interamente Mediaset dopo l'acquisizione di Radio Norba. - facebook.com facebook

Capodanno 2026 a Oristano - In Piazza Roma il grande concerto di Fedez #Capodanno #Fedez #PiazzaRoma #Oristano #Sardegna x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.