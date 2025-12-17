Capodanno gratis al Palasomaschini a Seregno

Festeggia il Capodanno con un evento imperdibile al Palasomaschini di Seregno, gratuito e ricco di magia. La The Spleen Orchestra, con il suo spettacolo dedicato ai film di Tim Burton e alle musiche di Danny Elfman, trasporterà il pubblico in un universo incantato grazie a una band di sette elementi, attori cantanti e un’orchestra di 13 musicisti. Un brindisi speciale per iniziare l’anno nuovo all’insegna dell’arte e dell’emozione.

© Monzatoday.it - Capodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno Per la notte di San Silvestro il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra arriva a Seregno per uno spettacolo unico: una band di sette elementi, tre attori cantanti e un'orchestra di 13 elementi, per omaggiare la magia dei film di Tim Burton e le musiche di Danny Elfman. L'appuntamento è per il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Capodanno 2026, è ufficiale: a Genova i Pinguini Tattici Nucleari in concerto gratis Leggi anche: Natale e Capodanno al mare, più Frecciarossa e Intercity: biglietti gratis per chi soggiorna in hotel Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno - Per la notte di San Silvestro il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra arriva a Seregno per uno spettacolo unico: una band di sette elementi, tre attori cantanti e un'orchestra di 13 elementi, pe ... monzatoday.it

Hai un Pub, Birreria, Trattoria, Osteria in Friuli e vuoi promuovere il tuo evento Natalizio e/o Capodanno Se hai una tua pagina Facebook o sito web con immagine locandina eventi, contattami. Sarà inserita nel mio canale Telegram gratis! - facebook.com facebook

Presentato il concerto di Capodanno a Genova, gratis i Pinguini Tattici Nucleari x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.