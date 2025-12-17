Capodanno gratis al Palasomaschini a Seregno

Vivi l’attesa di Capodanno con un evento speciale a Seregno: il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra al Palasomaschini. Una serata imperdibile con musica, performance e magia, senza costi di ingresso. Un’occasione unica per immergersi nell’universo fiabesco e dark dei film di Burton, accompagnati dalle note di Danny Elfman, in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

© Monzatoday.it - Capodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno Per la notte di San Silvestro il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra arriva a Seregno per uno spettacolo unico: una band di sette elementi, tre attori cantanti e un'orchestra di 13 elementi, per omaggiare la magia dei film di Tim Burton e le musiche di Danny Elfman.

