Capodanno gratis al Palasomaschini a Seregno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivi l’attesa di Capodanno con un evento speciale a Seregno: il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra al Palasomaschini. Una serata imperdibile con musica, performance e magia, senza costi di ingresso. Un’occasione unica per immergersi nell’universo fiabesco e dark dei film di Burton, accompagnati dalle note di Danny Elfman, in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

capodanno gratis al palasomaschini a seregno

© Monzatoday.it - Capodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno

Per la notte di San Silvestro il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra arriva a Seregno per uno spettacolo unico: una band di sette elementi, tre attori cantanti e un'orchestra di 13 elementi, per omaggiare la magia dei film di Tim Burton e le musiche di Danny Elfman. L'appuntamento è per il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Capodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno

Leggi anche: Capodanno 2026, è ufficiale: a Genova i Pinguini Tattici Nucleari in concerto gratis

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno (gratis) con show e dj set al palazzetto dello sport; Capodanno gratis al Palasomaschini a Seregno.

capodanno gratis palasomaschini seregnoCapodanno (gratis) al Palasomaschini a Seregno - Per la notte di San Silvestro il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra arriva a Seregno per uno spettacolo unico: una band di sette elementi, tre attori cantanti e un'orchestra di 13 elementi, pe ... monzatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.