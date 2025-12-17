Capodanno a Roma 2026 | il concertone gratuito al Circo Massimo con Alessandra Amoroso Fabri Fibra e Tananai

Roma si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile nel cuore della città, con un grande evento gratuito al Circo Massimo. Sul palco saliranno artisti di spicco della scena italiana, pronti a regalare emozioni e un brindisi collettivo per accogliere il nuovo anno. Un’occasione unica per celebrare l’arrivo del 2026 in un’atmosfera di festa e musica dal vivo, circondati dalla magia della capitale.

© Sololaroma.it - Capodanno a Roma 2026: il concertone gratuito al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai Roma si prepara a salutare il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi da chi cerca Capodanno Roma tra musica dal vivo e atmosfera da grande evento: il concerto di Capodanno al Circo Massimo, nel cuore della città, con tre protagonisti della scena italiana contemporanea. Capodanno Roma al Circo Massimo: l'evento in poche parole. Il format è quello che negli ultimi anni ha riportato migliaia di persone nel "salotto" a cielo aperto della Capitale: ingresso gratuito, maxi palco e una line-up trasversale, pensata per far cantare pubblici diversi e trasformare la notte di San Silvestro in una festa collettiva.

