Capodanno a Perugia torna la festa in piazza E non solo
A Perugia, il Capodanno torna a essere celebrato in piazza con il tradizionale concertone in Piazza IV Novembre, promuovendo un momento di condivisione e festa collettiva. Quest'anno, l'assenza dei fuochi d'artificio sottolinea l'importanza di un evento all'insegna dell'incontro e della convivialità nel cuore della città.
Torna il concertone in piazza IV Novembre. Rimane la scelta di non fare lo spettacolo pirotecnico. Sarà un Capodanno in centro, ma soprattutto “insieme”. Con una serie di eventi pubblici che si daranno la staffetta e con altri, “privati” come al Morlacchi e al Sanfra, a fare da corollario a un. Perugiatoday.it
Capodanno 2025 in Umbria concerti ed eventi
A Perugia la Amy Winehouse Band per la festa di Capodanno in piazza - Perugia torna ad ospitare nella notte di Capodanno un grande evento di piazza, con la Amy Winehouse Band. ansa.it
Capodanno in centro. Torna il concerto in piazza. Festa diffusa nell’acropoli - Musica dal vivo con la Amy Winehouse band e countdown con Radio Subasio . msn.com
Il programma della festa di Capodanno del Comune di Perugia - facebook.com facebook
