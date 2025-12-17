Capodanno a Perugia Petra Magoni e Mauro Ottolini al Sanfra per Gira Dischi

Perugia si prepara a festeggiare il Capodanno con un evento speciale all'auditorium di San Francesco al Prato, dove Petra Magoni e Mauro Ottolini proporranno una serata ricca di musica e atmosfere uniche. Un’occasione per vivere l’attesa della mezzanotte in un contesto di qualità artistica, lontano dai tradizionali festeggiamenti in piazza.

Capodanno in piazza e non solo. All'auditorium di San Francesco al Prato, il 31 dicembre una serata di Capodanno “fuori dagli schemi”, pensata per chi desidera vivere l’attesa della mezzanotte in un contesto di bellezza, musica e qualità artistica.Protagonista dell’evento, in cartellone per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave Leggi anche: Da Tullio De Piscopo a Petra Magoni. Il centro si accende con Macerata Jazz Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perugia - Musica a Capodanno a Palazzo Baldeschi in Corso Vannucci Perugia, il Capodanno in centro con la Amy Winehouse band e Radio Subasio - Il Comune ripropone il format del grande evento in piazza IV Novembre: sul palco si alterneranno la band originale di ... ilmessaggero.it

Perugia, Capodanno in centro con la band di Amy Winehouse e Radio Subasio: il programma - di Daniele Bovi Ci saranno la band che ha accompagnato per anni Amy Winehouse e il disco club di Radio Subasio al centro degli eventi di Capodanno in programma a Perugia il 31 dicembre. umbria24.it

La festa in piazza Ecco il Capodanno in centro a Perugia Tutto il programma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.