Caorle punta sull’innovazione | nasce il progetto con WindTre Business per trasformare i dati in valore

Caorle avvia un progetto innovativo con WindTre Business, promosso da Fondazione Caorle Città dello Sport e il Comune, per migliorare la gestione del turismo attraverso l’uso intelligente e analitico dei dati, puntando su tecnologia e territorio.

Ivan Tarsitano, Sales Director B2b Indirect CAORLE – Innovazione, tecnologia e territorio sono al centro del progetto avviato da Fondazione Caorle Città dello Sport, per conto del Comune di Caorle, in collaborazione con Wind Tre, con l'obiettivo di rendere la gestione del turismo più intelligente e orientata ai dati. Grazie alla soluzione Data Analytics dell'azienda, basata su Big Data e algoritmi avanzati, il Comune di Caorle può monitorare in tempo reale i flussi turistici e di mobilità, ottenendo informazioni aggiornate su presenze, provenienza, durata delle visite e profili socio-demografici.

