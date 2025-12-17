Cantù saluta Maurizio Colombo ex vicesindaco e volto storico della vita amministrativa cittadina
Cantù si congeda da Maurizio Colombo, figura di spicco della vita politica locale. Ex vicesindaco, assessore e protagonista attivo nell’amministrazione cittadina, il suo impegno ha lasciato un’impronta duratura nella comunità. La città piange un uomo che ha dedicato anni di servizio e passione alla crescita di Cantù, ricordato con affetto e rispetto da tutta la collettività.
Cantù piange Maurizio Colombo, già vicesindaco della città alla fine degli anni Novanta, assessore e figura che per lungo tempo ha avuto un ruolo nella vita amministrativa canturina. A darne notizia è stato il Comune di Cantù con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
