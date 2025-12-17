Cantù saluta Maurizio Colombo ex vicesindaco e volto storico della vita amministrativa cittadina

Cantù si congeda da Maurizio Colombo, figura di spicco della vita politica locale. Ex vicesindaco, assessore e protagonista attivo nell’amministrazione cittadina, il suo impegno ha lasciato un’impronta duratura nella comunità. La città piange un uomo che ha dedicato anni di servizio e passione alla crescita di Cantù, ricordato con affetto e rispetto da tutta la collettività.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.