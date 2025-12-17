Canti storie e leggende di Natale | concerto della Corale Only the Best

Il concerto natalizio “Canti, storie e leggende di Natale” della Corale “Only the Best” si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 19. Un evento che promette un’atmosfera coinvolgente, tra canti tradizionali, racconti e leggende legate alla festività, regalando un momento di magia e condivisione per la comunità.

Un’atmosfera di intensa suggestione accompagnerà il concerto natalizio “Canti, storie e leggende di Natale”, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 19.00 presso il Santuario di Maria SS. dell’Abbondanza, a Marzano di Nola.Protagonista della serata sarà la Corale “Only the Best”, che offrirà al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Chiesa di Sant'Anna, il concerto "Christmas Inside" apre il Natale con la musica corale Leggi anche: Kate Middleton splende al concerto di Natale: diamanti, famiglia e storie che commuovono Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Canto di Natale storie per bambini - Cartoni Animati "Le dodici notti" in scena al Museo di Lottigna - La Compagnia delle Strologhe di Viterbo proporrà venerdì il suo spettacolo composto da leggende e fiabe, ma anche da canti beneauguranti accompagnati da vari strumenti musicali. ticinonews.ch Bressanone, mercatini, luci colorate e leggende di Natale, tra vicoli medievali e montagne innevate - Le prime nevi imbiancano la Plose, le giornate si accorciano e, mentre Bressanone con il suo dedalo di stradine illuminate inizia a brillare come un piccolo gioiello incastonato tra le ... msn.com

“Stidda di l’Orienti” – Storie e canti di Natale di tradizione orale con CarloMuratori - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.