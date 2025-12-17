Cannavaro promuove l’Inter e difende Chivu | È normale vederla in testa
Fabio Cannavaro, ex Pallone d’Oro e campione del mondo, si è espresso sulla corsa scudetto, sottolineando la solidità dell’Inter e difendendo Chivu. Con il suo entusiasmo e competenza, l’ex difensore ha analizzato la stagione, lodando il lavoro dell’allenatore nerazzurro e confermando la posizione di vertice della squadra. Un commento che rafforza l’entusiasmo intorno ai nerazzurri e il loro percorso in Serie A.
Inter News 24 Cannavaro, ex Pallone d’Oro e campione del mondo, ha analizzato la Serie A, elogia il lavoro dell’allenatore nerazzurro. Fabio Cannavaro, ex campione del mondo e oggi commissario tecnico dell’Uzbekistan, ha analizzato la Serie A in una lunga intervista concessa a Tuttosport, partendo da una convinzione netta sulla corsa al vertice. Per l’ex difensore azzurro, la rosa più completa del campionato resta quella nerazzurra, con il Napoli che può insidiarla solo a pieno organico. Un giudizio che fotografa il rendimento delle squadre di testa e la capacità dell’Inter di reggere anche il peso degli impegni europei. 🔗 Leggi su Internews24.com
