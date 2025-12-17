Cannavaro promuove l’Inter e difende Chivu | È normale vederla in testa

Fabio Cannavaro, ex Pallone d’Oro e campione del mondo, si è espresso sulla corsa scudetto, sottolineando la solidità dell’Inter e difendendo Chivu. Con il suo entusiasmo e competenza, l’ex difensore ha analizzato la stagione, lodando il lavoro dell’allenatore nerazzurro e confermando la posizione di vertice della squadra. Un commento che rafforza l’entusiasmo intorno ai nerazzurri e il loro percorso in Serie A.

