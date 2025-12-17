Cannabis ’light’ si cerca nel telefono dell’indagato

Indagini a Firenze sul presunto commercio di cannabis light. La polizia ha disposto accertamenti tecnici sul cellulare dell’indagato e del proprietario di un negozio nel centro città, coinvolto nell’episodio di vendita di marijuana illegale come cannabis light. Le indagini mirano a chiarire i dettagli dell’operazione e verificare eventuali responsabilità legate alla vendita di sostanze non conformi alla normativa vigente.

Disposti accertamenti tecnici sul cellulare del proprietario del negozio in centro a Firenze, nel quale giorni fa sarebbe stata venduta della marijuana illegale come cannabis light. Quella dose è stata poi fumata da un giovane di 23 anni che a Milano si è gettato dalla finestra di un b&b, perdendo la vita. All’interno di quella partita è stato trovato il cosiddetto ’ Mdmb-pinaca ’, una sostanza sintetica che causa gravi allucinazioni. Il 38enne fiorentino – assistito dal legale Iacopo Scaffai – è accusato di spaccio. Gli inquirenti, coordinati dal pm titolare dell’inchiesta, Alessandro Piscitelli, passeranno al vaglio il telefono dell’indagato, per capire se davvero quel lotto ’contaminato’ è stato acquistato legalmente in una ferie di Praga – secondo la tesi da lui fornita –, oppure sia stata comprato e rimesso sul mercato con la consapevolezza della sua composizione oltre i parametrio di legge. Lanazione.it

