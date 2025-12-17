Campania incontro UCID con Apreda Abete e padre Pinto Ostuni

A Ostuni, il 17 dicembre, l’UCID Campania organizza un evento coinvolgente con Apreda, Abete e padre Pinto. Un'occasione unica per ascoltare “Gerusalemme raccontata dal vivo… una storia infinita”, un incontro che promette di approfondire storie, culture e valori in un contesto di dialogo e riflessione. Un appuntamento imperdibile per imprenditori e dirigenti interessati a scoprire nuove prospettive.

Napoli, 17 dic. (askanews) – “Gerusalemme raccontata dal vivo. una storia infinita” è il titolo dell’incontro promosso dall’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania in collaborazione con AIMC e MACS e in programma domani, alle ore 17.30, presso la Sala della Custodia di Terra Santa al Complesso Monumentale di Capodimonte, a Napoli. Al centro dell’iniziativa una riflessione culturale e spirituale su Gerusalemme, città simbolo della storia e delle grandi religioni monoteiste, attraverso il contributo di esponenti del mondo istituzionale, religioso e accademico. Apriranno i lavori i saluti di padre Gianfranco Pinto Ostuni, Commissario Generale di Terra Santa per il Sud Italia, di Nino Apreda, presidente regionale UCID Campania, e di Roberto Dante Cogliandro, presidente MACS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

