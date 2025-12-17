Camorra e droga | 5 condanne per gli affiliati al clan Picca

Un'ampia operazione giudiziaria smaschera il volto oscuro del clan Picca-Di Martino, attivo tra Teverola e Carinaro. Il tribunale di Napoli ha emesso cinque condanne e tre assoluzioni, segnando un passo importante nella lotta contro camorra e traffico di droga. La sentenza rappresenta un segnale forte contro le radici profonde della criminalità organizzata nella regione.

Cinque condanne e tre assoluzioni. Questa la pronuncia del gup Linda Comella del tribunale di Napoli nei confronti di 8 persone coinvolte nella maxi inchiesta sul clan Picca-Di Martino attivo tra Teverola e Carinaro.Il giudice, all’esito del processo con rito abbreviato, ha inflitto 2 anni a. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Catania, Clan Santapaola: cinque condanne definitive per traffico di droga ad Acireale Leggi anche: Droga del clan Picca, gli imputati parlano in aula La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Faida di Pianura, nove condanne. Camorra e droga: 5 condanne per gli affiliati al clan Picca - Il processo nasce da una costola della maxi inchiesta sul gruppo criminale messo in piedi da Aldo Picca (non imputato in questo processo) che dopo la scarcerazione avrebbe messo in piedi una nuova ... casertanews.it

CAMORRA A ERACLEA CONDANNATI GLI IMPUTATI DEL RITO ABBREVIATO 12112020

Traffico di droga tra camorra e mafia, i nomi degli arrestati nel blitz https://nap.li/bTPy - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.