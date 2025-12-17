Camminata sotto le stelle

Zazoom 17 dic 2025
il 23 dicembre 2025: 18esima edizione della Camminata sotto le stelle. Ritrovo ore 20.15. Partenza ore 20.30 dal patronato di Limena in Via Rimembranza, 35. Camminata di circa 8 Km su percorsi sterrati e asfaltati. Ristoro finale per salutarci e scambiarci gli auguri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

