Camminata sotto le stelle
il 23 dicembre 2025: 18esima edizione della Camminata sotto le stelle. Ritrovo ore 20.15. Partenza ore 20.30 dal patronato di Limena in Via Rimembranza, 35. Camminata di circa 8 Km su percorsi sterrati e asfaltati. Ristoro finale per salutarci e scambiarci gli auguri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Camminata sotto le stelle 2025
Leggi anche: Tom Smith in concerto al Comunale per celebrare i 30 anni di Ferrara Sotto le Stelle
La camminata sotto le stelle dei desideri
"Camminata sotto le stelle" - il 23 dicembre 2025: 18esima edizione della Camminata sotto le stelle. padovaoggi.it
Camminata sotto le stelle al top. Oltre tremila euro per l’Ausl - Record di partecipanti e di fondi raccolti per la nona edizione, e ultimo atto, della Camminata sotto le Stelle di Dozza. ilrestodelcarlino.it
Camminata sotto pioggia battente - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.