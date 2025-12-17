Camminata di solidarietà per la donna stuprata

Una camminata di solidarietà si terrà domenica 21 alle 11 a San Mauro Pascoli, per sostenere una donna vittima di stupro. L'iniziativa, che partirà da piazza Battaglini e si concluderà nel parco Giovagnoli, mira a dimostrare vicinanza e supporto alla donna coinvolta.

"San Mauro è con te, non sei sola". Camminata di solidarietà domenica 21, alle 11, con partenza da piazza Battaglini e arrivo nel parco Giovagnoli, per la donna stuprata a San Mauro Pascoli. Lo stupro che ha scolvolto anche l’intera comunità avvenuto in pieno giorno, venerdì 5 dicembre. Vittima una donna che stava facendo jogging. Autore del crimine un 26enne cittadino del Gambia senza fissa dimora, subito arrestato dai carabinieri. Scovato in un capanno e accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Il gravissimo episodio era avvenuto lungo il sentiero ciclo pedonale che da via Rio Salto conduce a via Tosi, costeggiando il fiume Rio Salto. Ilrestodelcarlino.it

