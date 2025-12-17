Camminare insieme valorizzando le differenze Scambio di auguri tra Salis e Tasca

In un'atmosfera di dialogo e rispetto, si è svolto un incontro tra la sindaca Silvia Salis e l’arcivescovo Marco Tasca, un momento di confronto e auguri in vista delle festività natalizie. Un’occasione per rafforzare i valori di collaborazione e valorizzare le differenze che arricchiscono la comunità genovese. Un gesto simbolico di unità e speranza, all’insegna del camminare insieme.

Quando amarsi significa camminare insieme

