Camion investe un' anziana | morta sul colpo

Un incidente stradale avvenuto a Pollena Trocchia si è concluso con la tragica morte di un'anziana. Verso le 20, un camion ha investito la donna, portando alla pronta intervenzione delle forze dell'ordine. Il conducente, un operaio di 44 anni, è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri e dalla polizia municipale.

CAMION INVESTE DONNA IN BICICLETTA: PERDE LA VITA SUL COLPO UNA 62ENNE BRESCIA. Oggi 12 dicembre alla 14,20 a Ghedi, una donna di 62 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la Sp24 appena f - facebook.com facebook

