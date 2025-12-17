Camion investe un' anziana | morta sul colpo
Un incidente stradale avvenuto a Pollena Trocchia si è concluso con la tragica morte di un'anziana. Verso le 20, un camion ha investito la donna, portando alla pronta intervenzione delle forze dell'ordine. Il conducente, un operaio di 44 anni, è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri e dalla polizia municipale.
A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77enne di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Busto Arsizio, mette la retro e investe la moglie di 82 anni: donna morta sul colpo
Leggi anche: Investe e trascina per 20 metri un’anziana, alla guida un 32enne: «Non me ne sono accorto». La donna è morta
24092019 INVESTITA DA UN CAMION MUORE ANZIANA IN BICI
Incidente mortale nel Bresciano, camion investe una ciclista a Ghedi: donna morta in strada - L'incidente si sarebbe verificato in via Matteotti, all'altezza del civico 52, a Ghedi, a pochi chilometri da Brescia ... fanpage.it
CAMION INVESTE DONNA IN BICICLETTA: PERDE LA VITA SUL COLPO UNA 62ENNE BRESCIA. Oggi 12 dicembre alla 14,20 a Ghedi, una donna di 62 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la Sp24 appena f - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.