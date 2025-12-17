Cambio al comando della Stazione carabinieri di Coriano | Luigi Scortechini prende il posto di Francesco Liguori

La Stazione dei Carabinieri di Coriano cambia ufficialmente comandante: il luogotenente Francesco Liguori lascia il servizio dopo 40 anni, cedendo il passo al collega Luigi Scortechini. La nuova guida si prepara a continuare l'impegno nell'area, rafforzando la presenza e la sicurezza per i cittadini.

Cambio al comando della Stazione carabinieri di Coriano con il luogotenente Francesco Liguori che lascia l'Arma dopo 40 anni di servizio e, al suo posto, subentra il parigrado Luigi Scortechini. Il passaggio di consegne si è tenuto lunedì scorso, alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini che ha.

