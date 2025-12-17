Cambielli rinnova il suo impegno a favore della Ricerca Scientifica con un'iniziativa natalizia di solidarietà. Attraverso questa iniziativa, l'azienda vuole contribuire allo sviluppo della ricerca, portando un messaggio di speranza e supporto durante le festività. Un gesto che unisce il valore del Natale alla promozione della scienza e del progresso.

© Ilgiornale.it - Cambielli sostiene la Ricerca Scientifica

Cambielli dà un significato nuovo al Natale con un’iniziativa di solidarietà a sostegno della Ricerca Scientifica. L’azienda ha scelto di devolvere 100.000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e di avviare, in parallelo, una campagna interna rivolta ai propri 3.200 collaboratori: chi vorrà potrà infatti effettuare una donazione personale e l’azienda raddoppierà ogni contributo, amplificando ulteriormente l’impatto della raccolta. Con oltre 250 punti vendita e un fatturato di 1,2 miliardi di euro, Cambielli è una delle realtà più consolidate e storiche in Italia nei settori idraulica, impiantistica e arredo bagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Pino Aprile: “La ricerca scientifica è uno strumento potente e un dovere morale come la lezione di paternità del prof. Giovan Giacomo Giordano”

Leggi anche: Sanità: Amiloidosi cardiaca, dalla ricerca scientifica alla diagnosi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cambielli sostiene la Ricerca Scientifica - 000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e una campagna di donazioni che coinvolge i collaboratori ... ilgiornale.it