Caltagirone il vescovo in visita alla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza

Caltagirone accoglie il vescovo in visita alla Residenza, un luogo di rinascita e speranza. In questi dieci anni, abbiamo assistito a una straordinaria capacità di rigenerarsi e trovare significato nella fragilità umana. Un percorso di crescita e riscoperta che testimonia la forza di rinascere, anche nelle sfide più profonde.

"Nei dieci anni di vita di questa Casa sappiamo quanto sorprendente sia una vita che si rigenera e che rifiorisce, e quanto sia ricca di senso la fragilità che abita in noi. Continuiamo in questo cammino che nell'anno giubilare si fa ancora più ricco di significati per tutti e per ciascuno di.

