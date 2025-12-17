Il giornalista Massimo Callegari analizza il prossimo match di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter, sottolineando che i nerazzurri sembrano favoriti nel momento attuale. Tuttavia, mette in guardia da non sottovalutare i bolognesi, evidenziando che nel calcio tutto può succedere e che la partita potrebbe riservare sorprese.

© Internews24.com - Callegari su Bologna Inter: «Nerazzurri arrivano meglio, ma non dimentichiamo che…»

Inter News 24 Il giornalista Massimo Callegari ha parlato del match tra Bologna e Inter di Supercoppa italiana, dicendo che i nerazzurri ci arrivano meglio, anche se.. Il giornalista Massimo Callegari, a Sportmediaset, ha parlato del match in programma tra Bologna e Inter valevole per la semifinale di Supercoppa italiana. Vediamo il suo commento sulle due squadre in vista della sfida. LEGGI ANCHE: Bologna Inter, Chivu pronto a concedere una chance a Josep Martinez: ecco il perché LA FORMA DELL’INTER – « L’Inter arriva meglio rispetto al Bologna alla semifinale di Supercoppa Italiana, ma non dimentichiamo che, prima della sconfitta contro la Juventus, il Bologna aveva disputato a Vigo una delle più delle partite delle italiane in Europa » LE SFIDE DEGLI ULTIMI ANNI – « Non dimentichiamo la tradizione: i due scudetti persi di fatto a Bologna e la Coppa Italia in cui i rossoblù hanno eliminato i nerazzurri dalla competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Chivu Inter, meglio di Inzaghi! Nerazzurri a tutta velocità, ma il difficile deve ancora arrivare

Leggi anche: Napoli Inter, nessuna rivoluzione per Conte? Il tecnico prepara il big-match contro i nerazzurri con queste idee e intanto arrivano novità sul rientro di Hojlund

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ORSOLINI show GOL e TELECRONACA

Callegari: “L’Inter sta meglio del Bologna, ma non dimentichiamo la tradizione” - Negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter ... msn.com