Call of Duty 2026 un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli

Un noto leaker ha condiviso dettagli su Call of Duty 2026 e presumibilmente su Modern Warfare 4, suscitando discussioni tra i fan. Tuttavia, Infinity Ward ha invitato i giocatori a non prendere per certo le informazioni fornite, mantenendo il mistero sulle future uscite della serie.

© Game-experience.it - Call of Duty 2026, un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli Call of Duty 2026 è già al centro del dibattito, nonostante l’ultimo capitolo sia uscito da poco. Un noto leaker della serie ha diffuso dettagli sul presunto Modern Warfare 4, scatenando reazioni immediate nella community. A sorpresa, Infinity Ward è intervenuta pubblicamente invitando i fan a non fidarsi delle indiscrezioni. Il botta e risposta ha acceso una polemica più ampia sul futuro del franchise. Sullo sfondo, pesano le critiche a Black Ops 7 e una fase di autocritica interna ad Activision. Il risultato è un clima di forte incertezza, ma anche di comunicazione più diretta del solito. Il punto di partenza sono le affermazioni di TheGhostofHope, uno dei leaker più seguiti nell’ambiente Call of Duty. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Arc Raiders non vuole skin sopra le righe alla Call of Duty: deve proteggere lo stile del gioco Leggi anche: Call of duty black ops 7 tutte le mappe multiplayer e modalità di gioco al debutto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. MODERN WARFARE 4 LEAKED Call of Duty 2026, un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli - Call of Duty 2026 è già al centro del dibattito, nonostante l’ultimo capitolo sia uscito da poco. msn.com

Un noto leaker di Call of Duty parla del gioco del 2026 e poi inizia una lotta di credibilità con Infinty Ward - ) e un noto leaker considerato affidabile sta condividendo informazioni a riguardo. msn.com

Sempre Missione Natale! Scopri PS5 + Fortnite Flowering Chaos ad un prezzo speciale acquistando Call of Duty Black Ops 7, su gamelife.it e in tutti i negozi gamelife. #MissioneNatale - facebook.com facebook

Il paradosso di Call of Duty: Black Ops 7. Il franchise di Activision è sontuoso ma fatica a trovare un compromesso con l’attualità delle guerre reali. E' sempre più ricco di contenuti ma forse è cambiata la nostra percezione degli sparatutto. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.