Call of Duty 2026 un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto leaker ha condiviso dettagli su Call of Duty 2026 e presumibilmente su Modern Warfare 4, suscitando discussioni tra i fan. Tuttavia, Infinity Ward ha invitato i giocatori a non prendere per certo le informazioni fornite, mantenendo il mistero sulle future uscite della serie.

call of duty 2026 un leaker parla del gioco ma infinty ward dice ai fan di non credergli

© Game-experience.it - Call of Duty 2026, un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli

Call of Duty 2026 è già al centro del dibattito, nonostante l’ultimo capitolo sia uscito da poco. Un noto leaker della serie ha diffuso dettagli sul presunto Modern Warfare 4, scatenando reazioni immediate nella community. A sorpresa, Infinity Ward è intervenuta pubblicamente invitando i fan a non fidarsi delle indiscrezioni. Il botta e risposta ha acceso una polemica più ampia sul futuro del franchise. Sullo sfondo, pesano le critiche a Black Ops 7 e una fase di autocritica interna ad Activision. Il risultato è un clima di forte incertezza, ma anche di comunicazione più diretta del solito. Il punto di partenza sono le affermazioni di TheGhostofHope, uno dei leaker più seguiti nell’ambiente Call of Duty. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Arc Raiders non vuole skin sopra le righe alla Call of Duty: deve proteggere lo stile del gioco

Leggi anche: Call of duty black ops 7 tutte le mappe multiplayer e modalità di gioco al debutto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MODERN WARFARE 4 LEAKED

Video MODERN WARFARE 4 LEAKED

call of duty 2026Call of Duty 2026, un leaker parla del gioco ma Infinty Ward dice ai fan di non credergli - Call of Duty 2026 è già al centro del dibattito, nonostante l’ultimo capitolo sia uscito da poco. msn.com

call of duty 2026Un noto leaker di Call of Duty parla del gioco del 2026 e poi inizia una lotta di credibilità con Infinty Ward - ) e un noto leaker considerato affidabile sta condividendo informazioni a riguardo. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.