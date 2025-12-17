Calendario Premier League 2025 2026 | date orari partite risultati classifica
Scopri il calendario completo della Premier League 2025/2026, con tutte le date, orari, partite e risultati aggiornati. Ti guideremo attraverso il massimo campionato inglese, giornata dopo giornata, offrendoti tutte le informazioni necessarie per seguire ogni emozionante incontro. La stagione, alla sua 127ª edizione, promette spettacolo e sorprese, iniziando venerdì 15 agosto con l’anticipo della prima giornata.
Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier League 20242025 Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 127ª edizione, la 34ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 15 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. Calendario Premier League 20252026: nello scorso campionato, per la 20ª volta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica
