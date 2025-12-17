Calenda si scaglia contro la sinistra e i vertici industriali, sottolineando la sua distanza da incontri con i lavoratori e criticando aspramente le politiche di deindustrializzazione. Con toni decisi, evidenzia le differenze tra lui e le élite, puntando il dito contro le ingerenze e le scelte che, a suo dire, danneggiano il paese. Un intervento che mira a rafforzare la propria posizione e a smarcarsi dalle accuse di complicità con i poteri forti.

© Iltempo.it - Calenda asfalta la sinistra: "Davanti alle fabbriche mai incontrato nessuno"

"Vorrei dire a Meloni che io 'muto' di fronte alla deindustrializzazione e alle schifezze degli Elkann non ci sono mai stato. Ed è vero che Landini e la sinistra hanno fatto finta di niente. Ma è vero che davanti a tutti gli stabilimenti che ho girato non ho mai incontrato né la sinistra né tantomeno la destra che oggi è al governo". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

