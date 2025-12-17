Caldara e la paura di Mandzukic | Mi ammazzava mentalmente speravo che giocasse Higuain al suo posto Ecco cosa mi faceva

Mattia Caldara rivela le sue paure e le emozioni vissute durante l'incontro con Mario Mandzukic, descrivendo l'impatto psicologico dell'avversario e le speranze di vedere Higuain in campo. Un racconto intenso che offre uno sguardo inedito sulla pressione e le sfide affrontate dal difensore nel contesto calcistico.

Mattia Caldara non ha dubbi quando gli si chiede chi sia stato « l'avversario più tosto da marcare ». Non si tratta del più forte in assoluto, ma di quello che la notte prima gli agitava il sonno e gli faceva sperare che quell'incubo non si materializzasse e giocasse qualcun altro, anche se quel qualcuno era uno degli attaccanti più forti ad aver mai militato in Serie A. « Mario Mandzukic mi ammazzava », spiega oggi Caldara, che il mese scorso ha annunciato il suo addio al calcio a soli 31 anni, dopo una carriera flagellata da infortuni che non gli hanno dato tregua e hanno stroncato la sua esplosione. Caldara racconta il suo incubo: "Speravo che giocasse Higuain e non Mandzukic". Cosa gli faceva Mario - Mattia Caldara sogna ancora di notte Mandzukic, e non sono bei sogni: "Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui ...

Cronache di spogliatoio. . Se il doppio allenamento in giornata fa paura a tutti quelli che abbiano mai fatto la preparazione estiva, pensate che Mattia Caldara, ospite speciale di Fontana di Trevi, ci ha svelato che negli ultimi anni Gasp ha iniziato a farne tre. E i - facebook.com facebook

