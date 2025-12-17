Caldaie verso lo stop dei controlli a casa | cosa prevede il decreto del governo sulle revisioni da remoto
Il governo italiano propone un decreto che potrebbe eliminare i controlli in presenza delle caldaie con potenza inferiore a 70 kW, pari a circa 20 milioni di unità nel paese. La bozza mira a introdurre revisioni da remoto, semplificando le procedure e riducendo gli interventi diretti presso le abitazioni.
Una bozza di decreto del ministero dell'Ambiente vorrebbe eliminare i controlli in presenza per tutte le caldaie sotto i 70 kilowatt di potenza (che in Italia sono circa 20 milioni). Resterebbero solo quelli da remoto. Inoltre, si prevede un controllo di efficienza energetica ogni quattro anni come standard nazionale. Critiche le associazioni, che lamentano i possibili rischi per la sicurezza delle case e l'inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
