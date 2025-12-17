Caldaie stop a obbligo di revisione a casa | controllo a distanza ogni 4 anni
Un recente decreto del Ministero dell’Ambiente introduce importanti novità nel settore delle caldaie a gas, eliminando l’obbligo di revisione presso le abitazioni e prevedendo controlli a distanza ogni quattro anni. Questa misura mira a semplificare le procedure di verifica, favorendo un approccio più digitale e meno invasivo per i cittadini.
Un nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente potrebbe rivoluzionare il sistema dei controlli sulle caldaie a gas, eliminando l’obbligo delle ispezioni fisiche nelle abitazioni e introducendo verifiche effettuate prevalentemente da remoto. La misura è contenuta in una bozza di decreto che, una volta approvata, andrebbe a sostituire il Dpr 74 del 2013, oggi riferimento normativo per la manutenzione degli impianti termici. Il nuovo impianto normativo prevede che i controlli si basino su verifiche amministrative e documentali, utilizzando i catasti degli impianti termici, senza più l’accesso diretto dei tecnici nelle case dei cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
