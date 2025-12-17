Calciomercato Verona Belghali nel mirino delle big I gialloblu e il loro piano in vista di gennaio!

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Verona si prepara a blindare i propri gioielli. Rafik Belghali, protagonista della stagione, attira l’interesse delle grandi squadre, mettendo alla prova la strategia dei gialloblù. L’Hellas, consapevole del valore del suo talento, valuta le mosse giuste per consolidare il reparto e respingere gli assalti provenienti dai top club. La finestra di mercato promette grandi emozioni e decisioni cruciali.

Calciomercato Verona: Belghali nel mirino delle big, l'Hellas fa il prezzo. La situazione attuale Il Calciomercato Verona entra in una fase calda, con l'Hellas protagonista grazie alla crescita esponenziale di Rafik Belghali. Come riportato da alfredopedulla.com, il terzino destro gialloblù ha attirato l'attenzione di diverse big del calcio italiano, pronte a monitorarne l'evoluzione in vista .

Mercato Juventus, i bianconeri puntano Rafik Belghali. Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse - Trattativa avviata con il Verona per l’esterno algerino, ma l’Inter manifesta interesse Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato con u ... juventusnews24.com

Belghali Juventus, il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire, ma non una trattativa semplice. Le ultime - Belghali Juventus, il terzino del Verona potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri magari già direttamente a gennaio La Serie A ha trovato un nuovo protagonista sulla fascia destra e il su ... calcionews24.com

