Calciomercato Sassuolo Laurienté potrebbe essere ceduto? La situazione non lascia alcun dubbio

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma ancora una volta con la possibile cessione di Laurienté. La situazione è in costante evoluzione e il futuro dell’attaccante francese resta al centro delle attenzioni. A gennaio, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di questa intricata vicenda, che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso e le trattative in fermento.

Calciomercato Sassuolo: il futuro di Laurienté torna al centro delle trattative Il Calciomercato Sassuolo è pronto a vivere, nel mese di gennaio, una nuova puntata della lunga telenovela legata ad Armand Laurienté. L'esterno offensivo francese, da tempo, ha manifestato la volontà di intraprendere una nuova avventura lontano dall'Emilia, e già durante la scorsa estate il .

