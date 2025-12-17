Calciomercato Roma torna di moda Frattesi | prende quota l’addio all’Inter

Nel calciomercato della Roma si torna a parlare con insistenza di Frattesi, che sembra sempre più vicino a lasciare l’Inter. Dopo due partite, l’addio si avvicina e il 2025 potrebbe essere archiviato, aprendo le porte a nuove opportunità in vista della finestra invernale di mercato.

Due partite e poi il 2025 verrà mandato agli archivi, lasciando spazio al nuovo anno, che sarà inaugurato con l’inizio della classifica finestra invernale di calciomercato. Sarà un gennaio importante per la Roma, che ha come obiettivo quello di rinforzare il proprio reparto offensivo – Zirkzee sempre in prima linea – ma che potrebbe anche valutare possibili movimenti in altre zone del campo. Un’opportunità potrebbe chiamarsi Davide Frattesi che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe ormai al termine della propria avventura con l’Inter dopo una prima parte di stagione con con un minutaggio risicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

