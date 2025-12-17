Calciomercato Roma si lavora allo scambio per riportare un ex in A | non è Zirkzee
La Roma sta lavorando intensamente sul mercato di gennaio per rafforzare il reparto offensivo. Tra le strategie in atto, si pensa a uno scambio che potrebbe riportare in Serie A un ex calciatore, escludendo però Zirkzee. L'obiettivo è incrementare le opzioni offensive della squadra, mantenendo alta l'attenzione sulle trattative in corso.
Calciomercato Roma. La Roma continua a muoversi con attenzione sul mercato in vista della sessione di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa sta valutando più opzioni e non concentra le proprie attenzioni su un solo profilo. Tra i nomi monitorati resta quello di Joshua Zirkzee, ma non è l’unica pista aperta. Nelle ultime settimane, infatti, la Roma avrebbe avviato riflessioni anche su Beto, attualmente all’ Everton e vecchia conoscenza dell’ Udinese, legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
