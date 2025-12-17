In vista del calciomercato invernale, la Roma valuta nuove opportunità per rinforzare l’attacco. Oltre a Zirkzee, la società giallorossa tiene d’occhio altre soluzioni, con il dirigente Massara che monitora attentamente le potenzialità di alcuni talenti in casa Orlando City. L’obiettivo è individuare un’alternativa valida per potenziare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, nuova alternativa a Zirkzee: Massara osserva in casa Orlando City

L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato alimenta le attese per capire se la Roma riuscirà a piazzare il colpo che rinforzi l’attacco. La volontà del club giallorosso e di Gasperini resta quella di portare nella Capitale Joshua Zirkzee, individuato come colui che potrebbe garantire il salto di qualità al reparto offensivo. I contatti con il Manchester United sono stati avviati da tempo, con i Friedkin che avrebbero dato il via libera all’operazione, anche se uno dei maggiori ostacoli sarebbe rappresentato dalle tempistiche stabilite dai Red Devils, che non vorrebbero privarsi dell’olandese prima di metà gennaio, quando Diallo e Mbeumo saranno tornati dalla Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Calciomercato Roma, poco spazio per Kalimuendo al Forest: è l’alternativa a Zirkzee

Leggi anche: Calciomercato Roma, idea sull’esterno per gennaio: Massara osserva Godts

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ROMA PROBABILE FORMAZIONE PRE CAMPIONATO calciomercato calcio Roma formazione seriea shorts

La nuova mossa della Roma per Zirkzee. Massara ha pronte le alternative: ci sono quattro nomi per Gasperini - I giallorossi sono pronti ad aumentare il prestito oneroso per convincere lo United: l'olandese è sempre in pole position per il calciomercato di gennaio. corrieredellosport.it