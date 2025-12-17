Calciomercato Milan Fullkrug ai dettagli | ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Il calciomercato del Milan si avvicina a una svolta con Fullkrug, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti. Secondo quanto riferito da Moretto, il club rossonero è vicino all’accordo, tuttavia resta da risolvere una questione chiave con il West Ham. La trattativa è in fase avanzata e l’attaccante potrebbe presto vestire la maglia del Diavolo, portando entusiasmo tra i tifosi.

Fullkrug ad un passo dal Milan: arriva subito, affare alla Kyle Walker - I rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Fullkrug: un'operazione che somiglia molto a quella di un anno fa per Walker col City ... milanlive.it

Milan-Fullkrug: si lavora al prestito con diritto di riscatto. I dettagli dell'affare - Il Milan ha fretta di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti e per questo il ds Igli Tare è in continuo contatto con il West Ham per raggiungere in tempi brevissimi un accordo ... milannews.it

Milan-Fullkrug, si vuole chiudere l'operazione i dettagli Sky Calciomercato

Calciomercato Juve, il Milan di Allegri prova L'assalto al bianconero - facebook.com facebook

#Calciomercato invernale alle porte, il #Milan riflette sul futuro di Lorenzo #Torriani: le ultime di @Gazzetta_it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.