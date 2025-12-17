Calciomercato Milan Fullkrug ai dettagli | ecco cosa manca per chiudere l’accordo
Il calciomercato del Milan si avvicina a una svolta con Fullkrug, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti. Secondo quanto riferito da Moretto, il club rossonero è vicino all’accordo, tuttavia resta da risolvere una questione chiave con il West Ham. La trattativa è in fase avanzata e l’attaccante potrebbe presto vestire la maglia del Diavolo, portando entusiasmo tra i tifosi.
Importanti novità per il calciomercato del Milan rivelate da Moretto: Fullkrug si avvicina ma manca un accordo su un dettaglio col West Ham. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
