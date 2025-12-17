Calciomercato Milan Fullkrug ai dettagli | ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan si avvicina a una svolta con Fullkrug, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti. Secondo quanto riferito da Moretto, il club rossonero è vicino all’accordo, tuttavia resta da risolvere una questione chiave con il West Ham. La trattativa è in fase avanzata e l’attaccante potrebbe presto vestire la maglia del Diavolo, portando entusiasmo tra i tifosi.

calciomercato milan fullkrug ai dettagli ecco cosa manca per chiudere l8217accordo

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Fullkrug ai dettagli: ecco cosa manca per chiudere l’accordo

Importanti novità per il calciomercato del Milan rivelate da Moretto: Fullkrug si avvicina ma manca un accordo su un dettaglio col West Ham. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Calciomercato Milan, il piano per l’attacco: si segue Gonzalo Garcia. Ecco tutti i dettagli

Leggi anche: Juve Milan, Rampulla deluso: «Il pareggio non è un brutto risultato ma indossare questa maglia imporrebbe un altro tipo di ambizione. Ecco cosa manca alla squadra di Tudor»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milan in cerca di attaccanti? C'è un nome per il mercato di gennaio; Può arrivare subito, ma non segna da aprile... Milan, Fullkrug non convince: il sogno resta Zirkzee; Il Milan vuole rinforzare l'attacco: per gennaio torna di moda il nome di Fullkrug; Füllkrug sarà il centravanti del Milan? Bozza d'intesa: formula e dettagli.

calciomercato milan fullkrug dettagliRomano su Fullkrug-Milan: “Ci siamo, da limare ultimi dettagli” - Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha appena pubblicato un video dove parla dell'affare Fullkrug- milannews.it

calciomercato milan fullkrug dettagliFullkrug ad un passo dal Milan: arriva subito, affare alla Kyle Walker - I rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Fullkrug: un'operazione che somiglia molto a quella di un anno fa per Walker col City ... milanlive.it

calciomercato milan fullkrug dettagliMilan-Fullkrug: si lavora al prestito con diritto di riscatto. I dettagli dell'affare - Il Milan ha fretta di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centravanti e per questo il ds Igli Tare è in continuo contatto con il West Ham per raggiungere in tempi brevissimi un accordo ... milannews.it

Milan-Fullkrug, si vuole chiudere l'operazione i dettagli Sky Calciomercato

Video Milan-Fullkrug, si vuole chiudere l'operazione i dettagli Sky Calciomercato

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.