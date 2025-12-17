Calciomercato Juve | ecco l’alternativa low cost per il centrocampo se Comolli non riesce a strappare Hojbjerg al Marsiglia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di sviluppi sul fronte Hojbjerg, la Juventus valuta un'alternativa economica per rinforzare il centrocampo. Se le trattative con il Marsiglia non dovessero andare a buon fine, i bianconeri hanno già individuato un'opzione a basso costo che potrebbe fare al caso loro. Ecco i dettagli sulla possibile alternativa per il reparto centrale.

calciomercato juve ecco l8217alternativa low cost per il centrocampo se comolli non riesce a strappare hojbjerg al marsiglia

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: ecco l’alternativa low cost per il centrocampo se Comolli non riesce a strappare Hojbjerg al Marsiglia

. Lui nel mirino già a gennaio. La  Juventus  prosegue la ricerca di un  centrocampista  da regalare a  Luciano Spalletti  per la fondamentale  corsa Champions. L’amministratore delegato  Damien Comolli  ha iniziato a muoversi in vista del  mercato di gennaio, poiché alla Continassa non si vuole fallire l’obiettivo  quarto posto. Il primo nome della lista dei desideri resta  Pierre-Emile Hojbjerg, il  30enne mediano del Marsiglia. Il danese, grazie al suo mix di  esperienza e carisma, convince sia i dirigenti che Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Calciomercato Juve: problema centrocampo per i bianconeri. Possibile innesto a gennaio, tre i nomi nella lista di Comolli. Chi potrebbe arrivare a Torino

Leggi anche: Calciomercato Juve: cinque nomi per rinforzare il centrocampo. Tra sogni e opportunità a gennaio, ecco chi potrebbe arrivare a Torino. Tutte le novità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato juventus rumors e acquisti confermati Pt. 1 calcio calciomercato

Video Calciomercato juventus rumors e acquisti confermati Pt. 1 calcio calciomercato

calciomercato juve l8217alternativa lowJuve, via dopo solo 6 mesi: affare low cost col Bayern per l’erede - La Juve può dire addio ad un suo calciatore dopo soli sei mesi ed il sostituto può arrivare a basso costo dal Bayern Monaco ... calciomercatonews.com

Calciomercato Juve da panico, la decisione per gennaio è presa: Comolli irremovibile su come agire - Guai a volare con la fantasia, guai ad andare oltre coi sogni: a gennaio si farà quel che si può, e la Juve l’ha già chiarito internamente ed esternamente. tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.