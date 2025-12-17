Calciomercato Juve dall’Inghilterra | Arsenal propone uno scambio per David La risposta bianconera
Secondo fonti inglesi, l'Arsenal avrebbe avanzato una proposta di scambio per il difensore della Juventus, David. La trattativa entra nel vivo mentre i bianconeri valutano l'offerta e le possibili alternative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.
ai Gunners. L’ Arsenal si sarebbe interessato a Jonathan David, l’attaccante canadese classe 2000 della Juventus che sta incontrando qualche difficoltà nell’ambientarsi al calcio italiano, pur avendo mostrato miglioramenti nelle ultime uscite. Secondo diversi organi di stampa britannici, i Gunners avrebbero tentato la via dello scambio con Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano classe 1997 piacerebbe ai bianconeri e, a livello tattico, andrebbe ad essere un vero e proprio sostituto di Dusan Vlahovic, attualmente infortunato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
