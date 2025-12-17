Calciomercato Inter pista Norton-Cuffy per la fascia destra | tra interesse nerazzurro e pressing dalla Premier

L'Inter monitora con interesse Norton-Cuffy per rinforzare la fascia destra, in un contesto di calciomercato in fermento. Con Dumfries out e la pressione delle squadre della Premier League, i nerazzurri valutano attentamente questa pista, cercando la soluzione ideale per rafforzare la rosa e rimanere competitivi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Norton-Cuffy sotto osservazione, la situazione: Dumfries ai box e concorrenza inglese sempre più attenta. Con Denzel Dumfries ai box e una fascia destra da monitorare con attenzione, in casa Inter continuano le valutazioni sui possibili rinforzi. Tra i nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime ore c’è anche quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del Genoa, profilo giovane e in crescita che sta attirando diversi sguardi sul mercato. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, chiarendo i contorni di un interesse che, al momento, resta da verificare ma che si inserisce in un contesto di forte concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

