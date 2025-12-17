Calciomercato Inter non si ferma il totonomi per la fascia | ecco l’ultimo

L'Inter prosegue il proprio calciomercato con particolare attenzione alla fascia destra, settore su cui la dirigenza nerazzurra focalizza risorse e strategie. Tra possibili arrivi e cessioni, il club lavora per rinforzare questa zona del campo in vista della seconda metà della stagione, mantenendo vivo il toto-nomi e le trattative in corso.

Calciomercato Inter. Il mercato dell' Inter continua a muoversi soprattutto attorno alla corsia destra, un reparto che la dirigenza nerazzurra intende rinforzare in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Il Giorno, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un nuovo nome alla lista dei profili seguiti, segno di una riflessione ancora aperta sulle caratteristiche ideali del prossimo esterno. Sul taccuino di Viale della Liberazione figurano già diversi candidati. Palestra resta una pista complicata, con l'ipotesi di una permanenza a Cagliari in prestito fino al termine della stagione, mentre Norton-Cuffy non ha convinto del tutto nell'ultimo confronto diretto tra Genoa e Inter. Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook #Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l'Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l'Inter si muove con discrezione ma decisione x.com

