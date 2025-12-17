Calciomercato Inter LIVE | Frattesi verso l’addio tutti i nomi per il sostituto di Dumfries

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti sulle trattative in corso, possibili sostituti e voci di mercato. La sessione estiva si anima di incontri e indiscrezioni, tra nomi caldi e trattative in fase avanzata, con particolare attenzione alle operazioni legate a Frattesi e Dumfries.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. NEANCHE PER 100 MILIONI... LA SMORFIA DI FRATTESI INTER calciomercatointer calciomercato Frattesi saluta l'Inter: c'è una sola via d'uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Frattesi può lasciare l'Inter: dalla Juventus alle altre piste, la situazione sul futuro del centrocampista romano ... calciomercato.it

Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com

Passione Inter. . Analisi Genoa-Inter 1-2, Serie A, Bisseck, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, - facebook.com facebook

