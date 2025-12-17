Calciomercato Inter Frattesi verso l’addio alla squadra nerazzurra? La situazione non lascia alcun dubbio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'ipotesi di un addio di Davide Frattesi. Il centrocampista sembra destinato a lasciare la squadra nerazzurra, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione, alimentando i rumors sul suo possibile trasferimento. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando intendere che il futuro di Frattesi possa essere lontano da Milano.

calciomercato inter frattesi verso l8217addio alla squadra nerazzurra la situazione non lascia alcun dubbio

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio alla squadra nerazzurra? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Inter: Frattesi verso l’addio, la Juventus osserva. La situazione non lascia dubbi Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più lontano da Milano. Il centrocampista italiano, apprezzato per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di incidere in zona gol, è scivolato ai margini del progetto tecnico dell’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Calciomercato Inter: Frattesi in bilico, possibile addio già a gennaio? La situazione in casa nerazzurra

Leggi anche: Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

DAVIDE FRATTESI VERSO LA JUVE LINTER APRE AL PRESTITO, THURAM ESCLUSO

Video DAVIDE FRATTESI VERSO LA JUVE LINTER APRE AL PRESTITO, THURAM ESCLUSO

calciomercato inter frattesi versoFrattesi verso l'addio all'Inter: Juve, Napoli e Roma in lizza - Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nostra nazionale, sarebbe al passo d'addio all'Inter: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore potrebbe lasciare ... tuttojuve.com

calciomercato inter frattesi versoJuventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor - Davide Frattesi in uscita dall'Inter primo nome sul taccuino della Juventus a centrocampo. affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.