Calciomercato Inter Frattesi verso l’addio alla squadra nerazzurra? La situazione non lascia alcun dubbio
Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'ipotesi di un addio di Davide Frattesi. Il centrocampista sembra destinato a lasciare la squadra nerazzurra, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione, alimentando i rumors sul suo possibile trasferimento. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando intendere che il futuro di Frattesi possa essere lontano da Milano.
Calciomercato Inter: Frattesi verso l'addio, la Juventus osserva. La situazione non lascia dubbi Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più lontano da Milano. Il centrocampista italiano, apprezzato per i suoi inserimenti fulminei e la capacità di incidere in zona gol, è scivolato ai margini del progetto tecnico dell'allenatore Cristian Chivu, l'ex difensore rumeno ora.
Frattesi verso l'addio all'Inter: Juve, Napoli e Roma in lizza - Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 della nostra nazionale, sarebbe al passo d'addio all'Inter: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore potrebbe lasciare ... tuttojuve.com
Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor - Davide Frattesi in uscita dall'Inter primo nome sul taccuino della Juventus a centrocampo. affaritaliani.it
Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
