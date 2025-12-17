Calciomercato Inter Frattesi resta un’idea per la Juventus | prezzo formula e il nodo Spalletti
Il calciomercato dell’Inter ruota attorno a Frattesi, ma la Juventus non molla la presa. L’idea di portarlo a Torino si fa più concreta, anche senza considerare Thuram. Si discute di prezzo, formula e delle condizioni nerazzurre, con un occhio al piano strategico per assicurarsi il talento. Intanto, il nodo Spalletti resta un elemento chiave nel panorama delle trattative.
Inter News 24 Calciomercato Inter, Frattesi possibile anche senza Thuram per i bianconeri? Quali sono le condizioni nerazzurre e il piano per prenderlo. Nonostante la chiusura allo scambio, il nome di Davide Frattesi resta sul taccuino della Juventus. Il centrocampista classe 1999 è finito ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu e non disdegnerebbe un addio già nel mercato di gennaio. Il suo agente, Beppe Riso, è al lavoro per trovare una soluzione, ma la posizione dell’Inter è chiara. Il club nerazzurro, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, è disposto a valutare una cessione solo alle proprie condizioni: 35 milioni di euro, non uno in meno. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, centrocampo sotto osservazione: Frattesi e Diouf possibili partenti, idea scambio con la Juventus
Leggi anche: Juventus, Frattesi resta un’idea: Comolli cerca la formula giusta
Juve su Frattesi, l'Inter pensa a Gila, Xabi Alonso per ora si salva; Gazzetta – Frattesi, tempo all’Inter finito! Roma e Napoli pronte, scambio con Thuram possibile se…; Frattesi-Juve: poco spazio all'Inter, Spalletti può ritrovarlo in bianconero; Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose.
Juve, Frattesi resta il primo obiettivo: Comolli proverà la strada del prestito - Il centrocampista dell’Inter piace a Spalletti e alla società e rappresenterebbe il grande colpo del mercato di gennaio ... it.blastingnews.com
Tuttosport: “Inter apre al prestito di Frattesi alla Juve” - Il centrocampista dell’ Inter resta il preferito di Luciano Spalletti, nonostante il prezzo richiesto dal club neraz ... passioneinter.com
Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio - Rumor - Davide Frattesi in uscita dall'Inter primo nome sul taccuino della Juventus a centrocampo. affaritaliani.it
NEANCHE PER 100 MILIONI... LA SMORFIA DI FRATTESI INTER calciomercatointer calciomercato
CALCIOMERCATO INTER: IL FUTURO DI DE VRIJ LONTANO DALL'INTER ECCO LO SCENARIO - facebook.com facebook
Calciomercato Inter, affare vicino per un talento croato! In patria sono sicuri sul trasfertimento: colloqui con l’Hajduk Spalato per quel difensore x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.