Calciomercato Inter Frattesi resta un’idea per la Juventus | prezzo formula e il nodo Spalletti

Il calciomercato dell’Inter ruota attorno a Frattesi, ma la Juventus non molla la presa. L’idea di portarlo a Torino si fa più concreta, anche senza considerare Thuram. Si discute di prezzo, formula e delle condizioni nerazzurre, con un occhio al piano strategico per assicurarsi il talento. Intanto, il nodo Spalletti resta un elemento chiave nel panorama delle trattative.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Frattesi possibile anche senza Thuram per i bianconeri? Quali sono le condizioni nerazzurre e il piano per prenderlo. Nonostante la chiusura allo scambio, il nome di Davide Frattesi resta sul taccuino della Juventus. Il centrocampista classe 1999 è finito ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu e non disdegnerebbe un addio già nel mercato di gennaio. Il suo agente, Beppe Riso, è al lavoro per trovare una soluzione, ma la posizione dell’Inter è chiara. Il club nerazzurro, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, è disposto a valutare una cessione solo alle proprie condizioni: 35 milioni di euro, non uno in meno. 🔗 Leggi su Internews24.com

